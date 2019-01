Un blessé grave dans une collision sur la N12 en Mayenne

Par Maxime Bacquié, France Bleu Mayenne

Une collision entre un poids lourd et un véhicule utilitaire en début d'après-midi sur la nationale 12, entre la commune du Ribay et Mayenne, a fait 2 blessés légers et un blessé grave. La route est coupée dans les deux sens le temps de l'intervention des secours.