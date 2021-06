Un blessé en urgence absolue après un carambolage à Muizon

Six personnes ont été blessées dont une gravement ce lundi matin à Muizon (51) dans un carambolage impliquant au moins quatre véhicules. Une remorque se serait détachée d'un camion, percutant les voitures qui circulaient derrière.

La circulation est très perturbée et même coupée ce lundi 7 juin sur la N31, à hauteur de Muizon, près de Reims. Aux alentours de 11 heures du matin, les secours sont appelés sur un carambolage impliquant au moins quatre voitures et une remorque sur cette route. Le premier bilan fait état d'un blessé grave, en urgence absolue pris en charge par le SMUR et de cinq blessés légers.

Selon les premier éléments, une remorque de forain se serait détachée du camion auquel elle était reliée, percutant les voitures derrière. Les pompiers sont encore sur place à la mi-journée.

Un chien s'est enfui

Un chien Border Collie, noir et blanc, s'est échappé de l'une des voitures. Prudence donc si vous roulez dans le secteur.