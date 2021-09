Près d'Oloron-Sainte-Marie, à Ance Féas, une voiture et une camionnette se sont percutées vers 19h. Un homme de 21 ans a été gravement blessé et amené à l'hôpital de Pau.

Un blessé grave et un blessé léger dans un accident à Ance Féas

Un accident a fait un blessé grave et un blessé léger hier en Béarn. Près d'Oloron-Sainte-Marie, à Ance Féas. Vers 19h hier soir, un choc s'est produit entre une voiture et une camionnette, sur la D311. Un homme de 21 ans a été gravement blessé. Il a été amené à l'hôpital de Pau en hélicoptère. L'autre homme, blessé plus légèrement, est allé au centre hospitalier par ses propres moyens.