Quatre pilotes ont été blessés alors qu'ils participaient à une course de moto-cross dans les environs de Thiberville (Eure), dimanche 25 juillet. L'un d'entre eux a été envoyé à l'hôpital dans un état grave. Pour des raisons de sécurité, la préfecture a demandé l'interruption de la compétition.

Quatre accidents dont un grave lors d'un enduro à Thiberville, la course interrompue

"Généralement, on a des doigts retournés, des luxations de l'épaule, voire des fractures mais on ne va pas jusqu'à un blessé grave", a constaté Arnaud Betoux, le président du Club motocycliste thibervillais.

Son club organisait l'Enduro de la Calonne, un course de motos tout terrain sur un parcours de 90 kilomètres entre l'Eure et le Calvados, dimanche 25 juillet. Les accidents peuvent survenir mais les pompiers de l'Eure ont dû intervenir quatre fois sur le parcours pour quatre accidents différents toute la journée.

La compétition interrompue par la préfecture

Dans un des accidents, un des pilotes, un homme de 40 ans, a violemment heurté un arbre. Il a été pris en charge dans un état grave et héliporté par Dragon 76 vers le CHU de Rouen.

Trois autres hommes ont été envoyés vers l'hôpital de Bernay en urgence relative pour des chutes de moto.

Une météo qui favorise les accidents

Face à l'intervention répétée des secours et craignant le manque de pompiers disponibles pour intervenir, la préfecture de l'Eure a demandé l'interruption immédiate de la compétition. Une déception pour Arnaud Betoux qui explique ces accidents répétés : "La météo n'a pas joué en notre faveur, de lourdes pluies se sont abattues sur le circuit et ont pu causer des glissades dans la boue. En plus, c'est le premier enduro après l'ère Covid donc les pilotes devaient aussi manquer un peu d'entraînement."

Il espère que la course qui devrait revenir l'année prochaine pourra "se terminer avec un bilan plus réjouissant".