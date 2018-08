Perpignan, France

Un homme a été grièvement blessé, ce jeudi soir, à l'arme blanche dans le quartier Saint-Jacques à Perpignan. Une altercation entre deux groupes de personnes a dégénéré, peu après minuit, sur la place du Puig. Les 2 groupes se sont affrontés à coups de couteau et de battes de baseball.

Trois interpellations

Un homme d'une cinquantaine d'années a été touché à la carotide, il a été évacué en urgence vitale sur l'hôpital de Perpignan, ses jours ne sont plus en danger ce vendredi matin. Deux autres personnes ont été plus légèrement blessées. Trois personnes ont été interpellées et placées en garde à vue.