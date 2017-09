Un blessé léger dans le crash d'un petit avion dimanche soir à Orbigny, à l'Est de l'Indre-et-Loire

L'avion venait de décoller d'un terrain privé à Orbigny, près de Loches. L'appareil a fait une chute d'une cinquantaine de mètres.

Grosse frayeur, hier, à Orbigny, dans le Lochois. Un petit avion qui venait de décoller d'un terrain privé est tombé d'une cinquantaine de mètres de hauteur.

Les pompiers ont envoyé des moyens très importants sur place : 20 hommes et 6 véhicules, mais finalement, plus de peur que de mal. Un passager a été légèrement blessé, et conduit à l'hôpital. Il avait été sorti de l'avion par des témoins de l'accident.

Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé cet accident, qui s'est produit vers 18H45.