Un blessé léger dans une rixe en marge du match Clermont Foot 63 - ASSE

Un jeune de 19 ans a été légèrement blessé à Clermont-Ferrand ce dimanche lors d'une rixe opposant des habitants et des supporters de l'AS Saint-Étienne, en marge du match entre le Clermont Foot 63 et les Verts.

Un blessé en marge du match entre le Clermont Foot et l'ASSE ce dimanche. D'après la préfecture du Puy-de-Dôme, près de 140 supporters des Verts, sans billets pour la rencontre, étaient présents en centre-ville de Clermont le matin.

Une rixe, un blessé, des dégradations

Ils se sont réunis à proximité du stade Gabriel-Montpied, malgré l'arrêté préfectoral leur interdisant l'accès au stade et à ses abords. Une rixe a éclaté entre les habitants et les supporters stéphanois qui ont pris à partie un jeune de 19 ans. Il a été légèrement blessé et transporté au CHU de Clermont-Ferrand. Plusieurs véhicules ont aussi été dégradés.

Les supporters des Verts ont été repoussés hors du périmètre et escortés jusqu'à leurs véhicules. Au total, "66 policiers nationaux étaient engagés sur cette rencontre, auxquels s’ajoutent les effectifs de la compagnie de CRS et 27 agents de la police municipale", indique la préfecture dans un communiqué. Elle précise que dès lundi, des procédures administratives seront lancées pour interdire l'accès au stade de façon individuelle aux auteurs des violences.