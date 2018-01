Avranches, France

Ce blogueur est poursuivi pour avoir détourné un extrait du film La Chute, sur les derniers jours d'Adolf Hitler, en réécrivant tous les sous-titres. C'est une scène où Adolf Hitler, appelé ici "Gwenaouel Houet" crie sur ses proches conseillers, notamment un certain Tonio et fait de nombreuses références à l'actualité ou à des personnages du sud Manche.

Deux plaintes déposées

L'ancien député maire d'Avanches, Guénaël Huet a porté plainte tout comme le conseiller départemental du sud-Manche , Anthony Delaunay. Et tous les deux sont venus témoigner ce mercredi 31 janvier face à un prévenu qui a préféré garder le silence. L'homme, qui anime un blog sur la vie locale, reconnait les faits mais pas l'infraction, estimant que c'est de l'humour.

Diffamation ou satire ?

"On n'est ni dans la parodie, ni dans l'humour, c'est de la haine", affirme à la barre Guenaël Huet, l'ancien député maire d'Avranches. M'assimiler à un dictateur nazi, me faire dire que je tuerais père et mère pour rester en politique, c'est inacceptable. Et puis il y a toutes ces allégations, à propos de ma réserve parlementaire, de mes indemnités ou encore d'attestations de complaisance... J'accepte la critique publique mais là, on a franchi une limite, c'est de la diffamation."

"Monsieur Huet est Charlie, sauf quand ça le concerne" lance alors l'avocat de la défense. Il cite une tribune défendant la satire, que l'ancien député a signé après l'attentat contre Charlie hebdo. Ca n'est pas de la diffamation selon Maître Emmanuel Le Mière, pour qui les fais sont en outre "prescrits".

Le procureur de la république dénonce une volonté de nuire et requiert une peine de 1500 euros d'amende. Le jugement a été mis en délibéré au 14 février.