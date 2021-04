Un bon bol d'air sans masque sur le terrain de Golf

En pleine air et souvent sans masque. Quoi de mieux qu'une partie de golf sous le soleil en cette période de pandémie. Forcément, avec la taille des terrains, c'est l'occasion de respirer, comme sur le complexe de neuf troues de Cherbourg. "Tout cet espace, le soleil, le calme... On se vide un peu la tête. Je pense qu'en ce moment on en a grand besoin", sourit Jenifer qui accompagne ses deux fils à une séance d'initiation. Les premières balles ne sont pas les meilleurs. Difficile de gérer encore le club de golf. "C'est pas super. Il faut que je m'entraine encore un peu, mais j'ai vraiment envie de revenir.", confirme Jules, les deux pieds parallèles.

Des novices et des plus chevronnés

Mardi 13 avril, le terrain était d'ailleurs complet. Plus loin, sur le parcours, il y a les licenciés, qui sont 6 000 de plus depuis un an en France. Catherine s'est inscrite en octobre dernier, pour profiter du grand air avec une amie. "J'aime beaucoup être dehors et après, il y a un petit but sportif aussi, donc on allie non pas la compétition, mais l'extérieur avec un peu d'enjeux", pointe la retraitée. Elle vient d'ailleurs deux à trois fois par semaine, surtout quand il fait beau. Sur le prochain troue, d'autres sont plus chevronnés. Une équipe de quatre joueurs partagent une partie. Avec le les longues étendues d'herbes, personne ne porte de masque, mais on oublie pas le Covid-19. "On se tient à trois mètres entre chacun, puis on évite de toucher au mat. Il y a un certain nombre de consignes. On a aucun souci, avec les gestes barrières," souligne André.

Ces deux amis enseignants profitent de leurs vacances scolaires sur le terrain de golf. © Radio France - Raphaël AUbry

Des adeptes de la petite balles qui se sentent comme des "privilégiés". Il faut dire qu'ils se croisent peu sur le parcours. "On a quand même des obligations. Les joueurs sont obligés de réserver leur départ. Il y a un nombre limité de personnes, mais c'est vrai que la distanciation est facile à respecter, explique Jacques Largouet, président du club de golf. Ce qui change, c'est sur la pratique. On a pas la possibilité d'organiser des compétitions, comme habituellement, mais pour la pratique loisir, c'est quasi comme avant."

"Magnifique, un des plus beaux endroits du Cotentin"

Les 350 licenciés du club vont continuer en profiter dans les prochains jours, au vue de la météo annoncée. Il faut réserver à l'avance, afin d'avoir une place, surtout pour admirer les hanteurs de Cherbourg, depuis le troue numéro 9. "Magnifique, un des plus beaux beaux endroits du Cotentin", sourit un enseignant, en vacances. Le club de golf Cherbourg espère d'ailleurs toujours passer à dix-huit troues prochainement. Un projet en cours depuis plusieurs années, qui peine à se mettre en place. "Ce serait l'occasion dans ce contexte", glisse le président.