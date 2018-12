Une tonne de viande avariée découverte dans une boucherie d'Agde

Une tonne de viande avariée a été retrouvée ce mardi matin dans une boucherie-épicerie d'Agde (Hérault). La marchandise était stockée dans des frigos et congélateurs non fermés, voire à même le sol.

Agde, France

Environ une tonne de viande avariée a été retrouvée dans une boucherie-épicerie d'Agde (Hérault) située dans la zone industrielle des Sept-Fonts. Un contrôle a été réalisé ce mardi matin par le commissariat d’Agde accompagné des agents de la Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP).

L’alerte a été donnée par un client mécontent.

Du bœuf, de la volaille et de l’agneau impropre à la consommation

Une partie de la viande en provenance d'Espagne était stockée à même le sol dans "des conditions déplorables" explique Charlotte Nouet, la commissaire de police d'Agde. "Sur une partie de la viande il n'y avait pas d'étiquettes, et sur d'autres, les étiquettes laissaient apparaître _au moins un mois de péremption._Les fonctionnaires ont trouvé de frigos et congélateurs mal fermés regorgeant de viande d'agneau, de volaille, et de bovins.

Une telle quantité de viande avariée c'est assez rare explique Charlotte Nouet, la commissaire de Police d'Agde Copier

Cet établissement a été repris par un nouveau gérant en début d'année (février). Ce dernier n’a toujours pas été entendu car il est introuvable pour le moment. La viande a été mise sous scellée en attendant sa destruction chez un équarrisseur, tout comme les produits dont la date limite de consommation est dépassée dans les rayons de l'épicerie.

La boucherie reste ouverte pour le moment. Mais une demande de fermeture de l’établissement est en cours.

La volaille change de couleur - .

Stockage de la viande dans l'arrière-boutique - .

Les rayons envahis d'insectes - .