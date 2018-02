Indre-et-Loire, France

Un homme de 31 ans est dans le box des accusés de la Cour d'assises d'Indre-et-Loire à partir de ce vendredi. Son procès se poursuivra lundi prochain. En mars 2015, il aurait mortellement poignardé un autre homme, âgé de 31 ans à l'époque.

L'homme avait été interpellé presque par hasard, lors d'un simple contrôle devant la gare de Tours

A l'époque, la police est appelée par des chauffeurs de taxis, qui se disent importunés par un homme ivre. Sur cet homme, la police va retrouver de l'argent, des montres de luxe et des tablettes. Elle va aussi repérer des traces de sang sur des billets et sur ses chaussures. Après enquête, il s'avère que les objets appartiennent à un boucher qui n'a plus donné signe de vie depuis la veille. La police se rend alors chez ce dernier et découvre le boucher dans sa cuisine, mort de deux coups de couteau portés à la gorge.

Placé en garde à vue, l'homme interpellé devant la gare de Tours, lui aussi boucher, reconnait les faits. La victime est son ancien patron, avec qui il avait travaillé sur des marchés. Il dit avoir bu toute la journée, puis s'être rendu chez cet ancien patron, qui selon lui, lui devait de l'argent. L'hypothèse privilégiée est celle d'une dispute qui aurait mal tourné. La préméditation n'a pas été retenue mais l'homme va quand même comparaître pour meurtre ayant eu pour objet de faciliter un délit. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.