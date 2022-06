Un boulanger de Bidart Condamné pour harcèlement sexuel sur trois jeunes employées

Un boulanger de Bidart condamné pour harcèlement sexuel sur trois de ses employées. Ce jeudi 9 juin 2022, la chambre sociale de la Cour d'appel de Pau, a confirmé la condamnation prononcée en 2019 par le conseil de prud'hommes de Bayonne contre le patron de la boulangerie "La Fournée de Louis". Un établissement aujourd'hui fermé, mais qui employait en 2018, plusieurs jeunes femmes qui ont souffert du comportement de leur patron. Le boulanger de 59 ans est lourdement sanctionné financièrement pour des faits de harcèlement au quotidien. Il va devoir verser aux victimes près de 60.000 euros.

Me Thomas Guillot du cabinet Aliantza à Anglet © Radio France - Paul Nicolaï

Une seconde condamnation au pénal

Des bises, des frôlements, des mains baladeuses sur les hanches, des remarques déplacées. C'est tous les jours que le boulanger graveleux, qui travaillait pourtant avec son épouse, a eu un comportement plus que douteux, avec trois jeunes employées âgées de 20 à 25 ans. La justice a reconnu coupable l'artisan, et l'a condamné à verser 19 500 euros à chacune des plaignantes, soit un total de 58.500 euros. Dans le même temps une plainte au pénal avait été déposée à l'encontre du patron. Là aussi, le tribunal judiciaire l'a sanctionné pour harcèlement sexuel. Six mois de prison avec sursis et 2500 euros pour chacune des parties civiles avaient été prononcés en mars 2021.