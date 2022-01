Un boulanger de Montbéliard met en fuite un cambrioleur

Il tente de cambrioler une boulangerie, et en ressort avec ... une montre et un rouge à lèvres. Un homme a été interpellé dimanche soir à Montbéliard, soupçonné d'avoir cambriolé une boulangerie de la commune. Après avoir forcé la porte de l'établissement, le suspect a été surpris en flagrant délit par le boulanger et sa femme qui vivent juste au-dessus de la boutique. Dans sa fuite, il n'a pu voler que ces deux objets. Il sera jugé ce mardi en comparution immédiate.

Le boulanger fait fuir le cambrioleur

En entrant dans l'établissement, le cambrioleur présumé a fait du bruit. La femme du boulanger est donc descendue pour vérifier l'origine de ce son : elle s'est retrouvée nez-à-nez face au suspect. Son mari, alerté par les cris de sa femme, a réussi à faire fuir l'homme, et a appelé la police pour signaler les faits. Les agents ont pu le retrouver rapidement grâce à la description réalisée par le couple.

Un procès ce mardi

Le cambrioleur présumé sera jugé en comparution immédiate ce mardi. En effet, l'homme se trouve en situation irrégulière, et a déjà été condamné par le passé pour d'autres faits. Il comparaît pour "vol" et pour "fourniture d'identité imaginaire. En effet, lors de son arrestation, il a menti sur son identité.