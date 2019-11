VIDÉO - Un bourdon au lycée Cézanne à Aix-en-Provence provoque une alerte attentat

À cause d'un insecte entré dans une classe, des élèves du lycée Cézanne d'Aix-en-Provence ont provoqué la panique et l'arrivée de nombreux policiers mardi. Les cris des adolescents ont fait croire à un attentat.

Aix-en-Provence, France

Ce mardi après-midi, une classe de seconde du lycée Cézanne a déclenché sans le vouloir une alerte attentat. Les élèves ont paniqué en voyant un gros bourdon tourner autour d'eux. Des cris apeurés parce que le professeur refuse d'ouvrir la porte pour faire sortir l'insecte. Certains adolescents courent même vers le fond de la classe. "On est 31 filles dans cette classe, explique un peu gênée Romane. Certaines ont la phobie des gros insectes. Et le prof ne voulait pas qu'on sorte. Alors on a crié !"

Un bruit inquiétant pour les élèves et les enseignants de l'étage inférieur. C'est le cas pour une classe en cours de philosophie. Le professeur s'inquiète et applique les consignes de confinement prévues en cas d'attentat.

Plusieurs appels au 17

Un exercice a d'ailleurs eu lieu quelques semaines plus tôt : on se cache. Mais des élèves prennent leur téléphone et envoient des SMS à leurs proches. Des parents composent aussitôt le 17. "Il y a eu plusieurs appels en même temps, confie un des commissaires d'Aix. Alors on s'est inquiété et j'ai demandé qu'on appelle tous les équipages disponibles. Y compris la BAC".

Les élèves de la classe confinée, comme les policiers, craignent alors qu'un attentat soit en cours.

Avec plusieurs appels en même temps sur le 17, on a vraiment eu peur - un des commissaires d'Aix-en-Provence

Au total, une douzaine de policiers filent vers le lycée où des élèves voient arriver des agents armés d'un fusil d'assaut. Ils entrent dans l'établissement ou immédiatement le responsable de la vie scolaire les rassure : pas de panique, c'était un bourdon. Rien de plus.

Le commissaire a fait la morale aux élèves

Au lycée Cézanne, le professeur qui a déclenché le confinement n'a finalement fait qu'appliquer les consignes en cas d'alerte. Les policiers, eux, ont prouvé qu'ils pouvaient intervenir très rapidement. Une fois le calme revenu, un adjoint du commissaire est monté dans la "classe du bourdon" où les élèves ont réalisé que leur peur avait déclenché une alerte attentat.

"Le policier nous a fait la morale, reconnait un adolescente. Il nous a demandé d'être plus zen la prochaine fois." Il aurait pu ajouter qu'un bourdon mâle ne pique jamais.

à lire aussi Alerte à la bombe au lycée Roosevelt de Mulhouse