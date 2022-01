Un bracelet anti-rapprochement imposé par le tribunal de Châteauroux après des menaces de mort

C'est un dispositif plutôt rare encore pour le moment dans l'Indre : un bracelet anti-rapprochement vient d'être imposé à un homme d'une quarantaine d'années par le tribunal de Châteauroux ce lundi. Il s'agit de l'un des premiers déployés dans le département.

Des menaces de mort le soir du Nouvel An

Le quadragénaire qui va devoir porter ce bracelet est condamné pour des violences et des menaces à l'encontre de sa compagne avec qui il est en instance de séparation, mais aussi à l'encontre des enfants de cette dernière. Le soir du réveillon du Nouvel An, alcoolisé, il a sorti un couteau et les a menacé de les égorger, selon l'avocat des deux enfants, Julio Odetti. En plus du bracelet anti-rapprochement, cet Indrien écope de 9 mois de prison, dont 7 avec sursis, et il devra indemniser les victimes. Cet homme a déjà été condamné il y a seulement quelques mois, pour des faits de violences conjugales selon maître Odetti.