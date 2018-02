L'homme de 28 ans, originaire de Lesparre, était accusé d'avoir prélevé illégalement des alevins d'anguilles dans l'estuaire de la Garonne en décembre 2016 sur la commune de Saint-Seurin de Cadourne et d'avoir pris la fuite devant la police de l'environnement.

Le braconnier n'en était pas à sa première prise. C'est même un multirécidiviste. Dans la nuit du 20 décembre 2016 la police de l'environnement l'aperçoit, filet en main, sur l'un des plus haut lieu français du braconnage de civelles, le Chenal de la Maréchale à Saint-Seurin de Cadourne.

L'homme prend la fuite et percute le véhicule de police. Arrêté quelques jours plus tard chez lui il reconnait les faits mais affirme qu'il a mangé les précieux poissons en friture accompagnés d'ail et de persil. Au tribunal de Grande Instance de bordeaux ce jeudi l'audience salive mais un inspecteur de l'environnement met fin à la parenthèse gastronomique.

Devant le tribunal le policier décrit le marché parallèle alimenté par les braconniers. A 6000 euros le kilo, la pibale attire les convoitises et cet homme alimente nécessairement un réseau organisé avec des débouchés jusqu'en Asie. "Vous détruisez notre environnement" lance la procureure. La présidente du tribunal est sur la même longueur d'onde, elle condamne le braconnier à 2 mois de prison avec sursis.