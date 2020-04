Un braconnier interpellé avec 35 kilos de poisson sur le bassin de Thau

La brigade nautique de la gendarmerie de Marseillan a interpellé un braconnier dans la nuit du 3 au 4 avril sur l'étang de Thau. Ce chasseur sous-marin utilisait un scooter des mers lorsqu'il a été repéré.

Il venait de sortir 58 daurades (près de 30 kilos) et six mulets (près de 4 kilos). Tout son matériel de pêche et la marchandise ont été saisis. Compte tenu des conditions sanitaires, les poissons ont été détruits.

Le quadragénaire comparaîtra devant la justice le 17 juin prochain.