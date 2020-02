"Un braquage pour une dette de stupéfiants de 20 euros" devant le tribunal de Libourne

L'audience n'a pas étudié le fond de l'affaire, ce jeudi, mais l'opportunité de laisser ou non en liberté, les deux braqueurs présumés de la supérette de Saint-Médard-de-Guizières mardi, en attendant le procès le 19 mars. Le tribunal de Libourne a décidé leur placement en détention provisoire, à Gradignan pour l'un et Périgueux, pour l'autre.

"L'un a un ascendant sur l'autre"

"Il faut dire les choses. C'est un braquage pour une dette de stupéfiants de 20 euros" résume la procureure de la République en réclamant leur placement en détention. Parce que "l'un a un ascendant sur l'autre" et pour "éviter que l'un ne fasse pression sur l'autre". Car, le premier, 18 ans, 1m60, semble comme écrasé par l'autre. Il reconnaît les faits, mais les yeux baissés et d'une voix presque inaudible à la barre. Tandis que le deuxième, vindicatif face au tribunal, nie, avoir mis les pieds à Saint-Médard ce jour-là, alors qu'il y a les caméras de vidéo-surveillance et que des témoins l'auraient vu faire le guet à l'extérieur.

Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est lui, via les réseaux sociaux, qui aurait intimé l'ordre au premier, d'aller menacer les 2 caissières avec une arme, un pistolet de type air-soft, pour récupérer le fond de caisse (600 euros), et ainsi payer sa dette de drogue.

"Après tous les efforts que j'ai fait"

Son parcours, et son attitude jouent contre lui. Il refuse de donner son code PIN aux gendarmes durant la garde à vue. Et il compte, à 22 ans, 7 mentions, au casier judiciaire. Alors que la présidente lui annonce qu'il ira en prison en attendant le procès, il lance : "ce n'est pas la meilleure solution, vous savez !? Après tous les efforts que j'ai fait". Rangé, dit-il depuis un an et demi. En couple. En CDD dans les vignes et même inscrit à une formation de charpentier.