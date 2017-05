Un braquage raté grâce au courage d'un gendarme

Ce vendredi après-midi à Nîmes un gendarme en repos a interpellé un jeune homme qui venait de braquer une épicerie.

C'est dans le quartier de la Révolution à Nîmes que vers 16h30, un gendarme adjoint de la compagnie d'Alès qui n'était pas en service aperçoit un homme en train d'enfiler une cagoule. Il voit que l'homme tient une arme et entre dans une épicerie. Depuis sa voiture il suit les évènements: le malfaiteur se fait remettre la recette du jour sous la menace de l' arme: près de 500 euros.

Un braqueur mineur et une arme factice

Le militaire reste à l'extérieur attend que le braqueur sorte pour le plaquer au sol et l'interpeller. Le malfaiteur, âgé seulement d'une quinzaine d'années, ne pas fait pas usage de son arme et pour cause, elle est factice.

Rapidement le collégien est conduit au commissariat de Nîmes, il a été placé en garde à vue. Les gendarmes du Gard saluent le courage de leur jeune collègue.