Un braqueur de 21 ans arrêté à Uzerche

L'auteur présumé d'une tentative de braquage a été arrêté ce lundi à Uzerche en Corrèze. Il doit passer en comparution immédiate ce mercredi.

Lundi, un homme pénètre seul dans le bar tabac du Vigeois en Corrèze, vers 7h45 du matin. Il braque une arme de poing sur le gérant pour se faire remettre la caisse. Mais le commerçant ne se laisse pas faire et déclenche immédiatement une alarme. Le braqueur prend la fuite sans rien emporter. Dans la foulée, la Gendarmerie de la Corrèze déclenche le plan Epervier et déploie un important dispositif de recherche et d'interception.

La braqueur âgé de seulement 21 ans

Dans le même temps, d’autres gendarmes recueillent les premiers éléments sur les circonstances de cette attaque à main armée. Notamment sur le moyen utilisé par le malfaiteur pour quitter les lieux. A 8h30, une patrouille repère la voiture décrite par un témoin, dans Uzerche. Une surveillance est mise en place et à 9h15, l'auteur présumé de la tentative de vol, âgé de seulement 21 ans, est interpellé au moment où il remonte à bord du véhicule. Il est ensuite placé en garde à vue. Cet habitant d'Uzerche sera déféré mercredi matin devant le procureur de la République de Brive.