Un "brasier" de 2.000 mètres carrés à Lormont

Un incendie ce dimanche matin à Lormont, dans la métropole bordelaise, rue Cantelaudette près de l'arrêt de Tram A Lauriers. Un "brasier" disent ce matin les pompiers à France Bleu Gironde. C'est un bâtiment de 2.000 m² qui est complètement embrasé, un garage de carrosserie selon les premiers éléments. Cinquante pompiers sont toujours sur place avec six lances en action et vingt véhicules. Ils travaillent à éteindre le feu et à protéger les bâtiments alentours.

Lieu de l'incendie de ce dimanche matin à Lormont - Capture d'écran Google Map

Des images impressionnantes que vous partagez ce matin sur les réseaux sociaux.