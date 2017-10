Un Breton à Las Vegas : "J'ai soigné une victime dans ma chambre d'hôtel"

Antoine Le Soz, un Breton de 33 ans, se trouvait à Las Vegas près du lieu de la fusillade du Mandalay Bay. Il a même accueilli et soigné des victimes dans sa chambre d'hôtel.

Antoine Le Soz venait de remporter, dans sa catégorie d'âge, le Grand To Grand Ultra 2017, lа рrеmіèrе еt lа sеulе cоursе à ріеd раr étареs еn аutоnоmіе еn Аmérіquе du Nоrd. Sa joie a été de courte durée. En transit à Las Vegas, avant de revenir en France, le Breton de 33 ans, préparateur physique à Quiberon, a été le témoin de la fusillade qui a éclaté, ce lundi, au Mandalay Bay.

"J'avais du matériel pour éponger le sang"

Il rentrait d'un dîner sur la principale artère de Las Vegas lorsqu'il a vu la foule, en panique, remonter vers lui à contre-sens. Il s'est alors réfugié dans sa chambre d'hôtel, située à une centaine de mètres du lieu du carnage. Il a accueilli quatre personnes, trois américains et un anglais. L'une d'elle était blessée à la cuisse, une balle l'avait effleurée. "J'avais un peu de matériel pour éponger le sang. Pendant ce temps-là, on entendait toujours plein de rafales"'.

"J'ai cru à un feu d'artifice"

Au moment de la fusillade, Antoine Le Soz ne réalise pas l'ampleur du drame. Il pense à "un feu d'artifice" pour clôre le festival. Mais il se retrouve rapidement cloîtré dans sa chambre pendant plusieurs heures. "On n'avait pas le droit de bouger, tout était bouclé. Alors je me suis mis à regarder la télévision américaine, et c'est là que j'ai réalisé parce que sur le moment, je ne m'en suis pas rendu compte". Antoine Le Soz est monté dans son avion alors que le bilan de cette fusillade faisait état de 58 morts et 515 blessés.

Antoine Le Soz: "je croyais que c'était un feu d'artifice" Copier