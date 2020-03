Un Breton placé en garde à vue après avoir été contrôlé quatre fois sans attestation à Rennes !

C'est la première fois depuis le début du confinement que les policiers rennais doivent placer un homme en garde à vue, pour défaut d'attestation de déplacement dérogatoire. Ce lundi 30 mars, vers 22h45, dans le centre de Rennes, ils ont interpellé un jeune homme de 26 ans. Celui-ci n'avait pas d'attestation. Et ce n'était pas la première fois. Il avait déjà reçu trois amendes entre le 25 et le 26 mars. Or, après trois amendes, la loi prévoit que le défaut d'attestation soit considéré comme un délit. Le jeune homme, inconnu des services de la justice était par ailleurs alcoolisé, il a été placé en garde à vue quelques heures. Remis en liberté ce mardi 31 mars, il sera convoqué prochainement au tribunal en composition pénale. Le procureur de la République pourra lui proposer une peine pour éviter un procès.

Une première condamnation à Paris pour no- respect du confinement

A Paris, un homme de 22 ans a été condamné ce mardi à 105 heures de travaux d'intérêt général (TIG) pour non respect réitéré du confinement, un délit créé le temps de l'état d'urgence sanitaire et sanctionné pour la première fois dans la capitale.