Un suspect interpellé en train de vandaliser des véhicules à Cherbourg-en-Cotentin

Un homme de 40 ans a été placé en garde à vue ce lundi à Cherbourg-en-Cotentin. Il a été interpellé en flagrant délit près de la gare après avoir vandalisé les vitres et les pare-brises de seize véhicules en stationnement.

Ce lundi, vers 3h25, la brigade anticriminalité de Cherbourg-en-Cotentin a interpellé un homme de 40 ans en flagrant délit de vandalisme près de la gare. Armé d'un marteau, il a dégradé les pare-brises et les vitres de seize véhicules en stationnement. La police indique que rien n'a été volé dans les voitures et que le malfaiteur n'a pas réussi à expliquer ses motivations. Il a été immédiatement placé en garde à vue.

Sur les réseaux sociaux, la police nationale de la Manche indique que "l'interpellé correspond au profil psychologique et au signalement du briseur de vitres en série sur les bâtiments publics et privés de la ville". Au début du mois de septembre, plusieurs vitrines de commerces, les locaux de la Caisse d'allocations familiales (Caf) et l'entrée de l'hôtel de ville de Cherbourg-en-Cotentin avait été la cible d'actes de vandalisme.