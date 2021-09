Un bûcheron blessé par la chute d'un arbre en Dordogne

Les pompiers de la Dordogne sont intervenus ce mardi 28 septembre au matin à Cunèges pour un accident de travail. Un arbre est tombé sur un bûcheron et plus précisément sur sa jambe. Ses collègues ont réussi à dégager ce bûcheron de 67 ans qui souffre d'une fracture ouverte au tibia et à la cheville.

Il a été héliporté sur l'hôpital de Périgueux annoncent les pompiers de la Dordogne dans leur compte-rendu.