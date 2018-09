Le Pourquoi Pas, situé quartier de la gare à Cherbourg-Octeville, a été cambriolé tôt ce mardi 25 septembre. le ou les auteurs du vol sont repartis avec 10 000 euros de cigarettes et environ 2000 euros en tickets de loterie

Du tabac et de la loterie dérobés

Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Entre 3 et 4 heures du matin, un ou des individus sont entrés par effraction dans le tabac le Pourquoi Pas, situé place Jean-Jaurès dans le quartier de la gare à Cherbourg-Octeville. La vitre du tabac a été cassée et le ou les auteurs du vol sont repartis avec des cigarettes et des billets de loterie.

Il y en avait pour 12 000 euros de marchandise, explique Patricia Rabasse, l'une des gérantes du magasin.

J'en ai marre, poursuit-elle, de travailler pour rien. On est ouvert de 7 heures à 19 heures tous les jours pour gagner notre vie

Ce n'est pas la première fois

Patricia Rabasse explique que son établissement a déjà été cambriolé l'an dernier au mois d'août. La sécurité dans le tabac n'avait pas été revue.

Ce qui manque à Cherbourg, c'est un système de vidéosurveillance, dit-elle

Manque à gagner

La gérante des lieux déplore le fait qu'elle n'a pas la trésorerie pour racheter son stock de cigarettes. Il faudra d'abord attendre d'être livrée à nouveau et attendre ensuite que les assurances payent la marchandise qui a été volée