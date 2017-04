Un bus de Chambéry encore visé par des tirs

Mercredi après-midi un bus du STAC (Service de transport de l'agglomération chambérienne) a été la cible d'un tir de projectile. C'est le deuxième incident du genre en trois semaines.

Un bus chambérien a de nouveau été pris pour cible, sans doute avec une carabine à plomb où une arme à feu.

Le véhicule traversé de part en part

Cette fois, l'incident s'est déroulé mercredi après-midi sur la ligne C à l'arrêt "Mairie de Bissy". Le projectile a traversé le bus et brisé deux vitres, mais aucun des six passagers n'a été blessé.

Deux vitres ont volé en éclat - Stac

Deuxième incident en trois semaines

C'est le deuxième incident de ce type en trois semaines. Les conducteurs n'ont pas cessé le travail mais la direction du STAC est très inquiète.

"Un acte clairement destiné à blesser" déplore le directeur Ludovic Jourdain

Depuis le début de l'année 20 tirs de projectiles ont été recensés contre des bus du réseau chambérien. Celui-ci est le plus violent et c'est une première dans ce secteur de Bissy. La ligne a été déviée quelques heures après l'incident.