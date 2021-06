Un bus a pris feu sur l'A43 au niveau de Bourgoin-Jallieu

Un bus a pris feu sur l'autoroute A43 dans le sens Chambéry-Lyon, ce samedi matin, au niveau de l'échangeur numéro 8. A bord, une vingtaine de personnes qui sont indemnes et qui ont pu sortir du car. Pompiers et police sont sur place.

L'alerte a été donnée aux pompiers de l'Isère par le chauffeur et plusieurs témoins quelques minutes avant 9 heures ce samedi matin. Un bus a pris feu sur l'autoroute A43 dans le sens Chambéry-Lyon au niveau de Bourgoin-Jallieu (sortie 8). La vingtaine de passagers a pu sortir sans problème et il n'y aucun blessé. Ils sont actuellement en sécurité dans l'attente d'être pris en charge.

Une quinzaine de pompiers est sur place avec trois véhicules. La police est également présente. Le voyageur doit trouver une solution pour acheminer les passagers le plus vite possible à leur destination et ainsi dégager la chaussée.

Les flammes ont été éteintes par les pompiers mais les soldats du feu sont toujours à l'œuvre pour contenir le foyer. D'après les premiers éléments communiqués par le CODIS, cet incendie serait d'origine accidentelle.