Un bus percute une nacelle à Fontvieille : un ouvrier est décédé, l'autre dans un état grave

Un bus vide a renversé une nacelle ce vendredi midi à Fontvieille, près d'Arles. Les deux ouvriers sont tombés d'une hauteur de six mètres. Le premier est décédé. Le second est grièvement blessé.

En plein centre-ville de Fontvieille, un bus vide (de la ligne Salon / Arles) a percuté une nacelle ce vendredi en tout début d'après-midi. A l'intérieur, deux ouvriers d'une trentaine d'années étaient en train d'installer des caméras de vidéo surveillance. A cause du choc, les deux employés basculent dans le vide. Ils tombent d'une hauteur de six mètres. Selon Hugo, un employé de la pharmacie juste en face et témoin de l'accident : "on a entendu un boum !"

Ils sont tombés, à mon avis, sur la tête. Les gendarmes sont venus à la pharmacie. Ils ont pris le nécessaire pour les premiers soins et les pompiers sont arrivés. J'étais assez impressionné.

Un ouvrier a été transféré en urgence à l'hôpital d'Arles. Il est décédé quelques heures plus tard. L'autre employé a été transporté par hélicoptère à l'hôpital nord de Marseille, dans un état grave. Une vingtaine de pompiers ont été mobilisés.