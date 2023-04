Un bus pris pour cible quartier Bellevue à Nantes

"Cela ne nous surprend pas, ça arrive dans ce quartier-là, mais on est démunis", voilà les mots de la CFDT, syndicat majoritaire à la Semitan, la société de transport dans l'agglomération nantaise. Ce mardi 4 avril, quartier Bellevue, à Nantes, peu avant 7h, une conductrice a dû stopper son trajet.

ⓘ Publicité

Pas de blessé

"Elle a entendu un bruit, puis a vu à l'arrière de son véhicule, au niveau d'une vitre, qu'il y avait un trou", poursuit la CFDT. À ce moment-là, dans le bus, il y a des clients. Heureusement, pas de blessé parmi les passagers. La conductrice n'a pas été physiquement touchée.

Sans doute un projectile de petit calibre

"Il s'agit sans doute d'un projectile de petit calibre, mais le projectile n'a pas été retrouvée. Comme le veut la procédure, notre collègue a été relevée, les autres lignes de bus déviées et la police est intervenue", enchaîne la CFDT. Des constatations ont été et vont être menées sur le véhicule endommagé, un bus d'une société sous-traitante.

"Nous sommes démunis, car cela revient de manière épisodique et on ne voit pas quelles actions mener à notre niveau", conclut la CFDT, qui précise être en lien avec la préfecture et la direction.