Un bus s'embrase à Châteauroux, pas de blessés

Il ne reste que la carcasse du bus, noircie par les flammes. Devant le lycée Jean Giraudoux, le pire a été évité. Le véhicule, qui n'est pas un bus électrique, a soudainement pris feu cet après-midi aux alentours de 14 heures. Plusieurs passagers auraient aperçu des flammes à l'arrière du bus, où se trouve le réservoir, précisent Gil Avérous, maire de Châteauroux, et Marc Fleuret, président du Conseil départemental de l'Indre, présents sur place. Un autre conducteur aurait également prévenu le conducteur du bus.

Le chauffeur prend l'initiative de tout de suite stopper son bus et de faire descendre les passagers et de les mettre à distance. Quelques secondes plus tard, les flammes prennent de l'ampleur et le bus est calciné. Les pompiers de l'Indre sont intervenus pour stopper l'incendie. Il est encore trop tôt pour connaître les causes de cet incendie. Est-ce qu'il s'agit des températures caniculaires ? Une enquête va être ouverte.