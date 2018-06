Orléans, France

Il était 15h40 quand l'accident s'est produit à hauteur de Mer, dans le Loir-et-Cher, sur l'autoroute A10. Dans les premiers témoignages, il s'agirait d'un pneu qui a éclaté. L'autocar a percuté le terre-plein central, éjectant un morceau de béton qui a été projeté sur la voie d'en face. Le véhicule s'est alors immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence.

11 enfants légèrement blessés

Dans le bus, il y avait 51 enfants et 5 adultes qui revenaient d'une sortie scolaire au musée de la Magie de Blois. Il s'agissait d'enfants de deux classes de CE1 de l'école Louis Guilloux à Orléans, faubourg Saint-Jean. Tous les enfants et accompagnateurs ont été auscultés dans une salle à Mer. Heureusement, le bilan est léger : au total 11 enfants et 2 adultes ont été légèrement blessés, ils ont tout de même été acheminés vers l'hôpital de Blois pour des examens de contrôle. Les enfants indemnes sont sur le chemin du retour, transportés dans un autre autocar. L'inspecteur de circonscription de l'éducation nationale va les accueillir à l'école Louis Guilloux, dans les prochaines minutes, pour rassurer les parents d'élèves.

Enquête confiée aux gendarmes du Loir-et-Cher

Les gendarmes du peloton motorisé de La Chassée-Saint-Victor (Loir-et-Cher) ont été chargés des investigations. Deux véhicules des sapeurs-pompiers du Loiret ont été appelés en renfort.