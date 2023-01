Un bus scolaire couché dans le fossé à Isle, circulation perturbée ce mardi matin

Un bus scolaire transportant 5 élèves du collège Jean Rebier s'est couché dans le fossé, ce mardi matin vers 7h30, à Isle près de Limoges, au lieu dit Le Mas des Landes. Aucun des élèves n'a été blessé dans l'accident mais la circulation est perturbée à l'endroit de l'accident.

Les enfants ont été rapidement évacués par le chauffeur

D'après les premiers éléments, le chauffeur du car de 6 tonnes aurait mal négocié un virage en épingle. Son véhicule est sorti de la route et s'est couché dans le fossé. Les cinq enfants ne sont restés que quelques instants dans le véhicule accidenté, retenus par leurs ceintures de sécurité. Ils ont été rapidement évacués par le chauffeur lui-même. En raison d'un problème sur son téléphone portable, le conducteur a fait appeler les secours par un des jeunes passagers.

Les pompiers sont arrivés sur place très rapidement et ont pu constater qu'aucun des enfants n'était blessé, pas plus que le chauffeur du car. Les élèves ont été acheminés au collège par une navette et devaient être pris en charge sur place par l'infirmière scolaire.

La police nationale de Limoges demande aux riverains d'éviter le secteur de la rue du Puy du Tour car le véhicule de 6 tonnes est couché sur le flanc et doit maintenant être évacué. Les relevés d'alcoolémie et de stupéfiants effectués sur le conducteur se sont avérés négatifs.