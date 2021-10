Un bus scolaire dans un fossé à Savenay, pas de blessé

Un autocar qui transportait des élèves au collège de Savenay s'est couché dans un fossé, au lieu-dit Le Four, mercredi matin. Il n'y a pas eu de blessé.

L'accident se termine bien, mais il aura sans doute provoqué une grosse frayeur pour les passagers d'un bus scolaire mercredi matin à Savenay, entre Nantes et Saint-Nazaire. Vers 8h, la conductrice de l'autocar a mordu sur le bas-côté et le véhicule a fini dans un fossé, au lieu-dit Le Four. A son bord, 37 élèves du collège Mona Ozouf. Ils ont été évacués par les pompiers mais aucun n'a été transporté à l'hôpital. L'accident n'a fait aucun blessé.