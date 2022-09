Un bus scolaire percuté par une voiture entre Bagard et Anduze

Une automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture, et percuté ce mercredi matin un bus scolaire entre Anduze et Bagard, dans le Gard.

Une collision a eu lieu ce mercredi matin vers 8h30 entre un bus scolaire et une voiture, au niveau de l'accrobranche entre Bagard et Anduze (Gard). Une conductrice a perdu le contrôle de sa voiture, et a été légèrement blessée et hospitalisée à Alès. Deux lycéens, à bord du bus scolaire, sont eux aussi légèrement touchés. La route a été coupée une bonne partie de la matinée, le bus devait encore être remorqué ce mercredi midi.