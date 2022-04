Un bus transportant 36 enfants tombe dans un fossé à Morlaàs

Un accident de bus s'est produit vers 9h, en Béarn ce samedi matin. Le véhicule roulait à Morlaàs, rue des Fors, avec 36 enfants à l'intérieur. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé. D'après les premiers éléments donnés par le maire de la commune, Joël Ségot, le bus est tombé dans un fossé, sur le bas-côté de la route. L'accident n'a fait aucun blessé. Les 36 jeunes font partie de clubs de rugby des Landes, Roquefort et Gabarret notamment, et se rendaient à un tournoi de rugby à Morlaàs. Ils ont entre 14 et 15 ans. D'après le maire de Morlaàs, "ils ont pu sortir du bus par eux-mêmes et se sont rendus au stade avec les accompagnateurs".

"Le bus était légèrement couché dans le fossé, il y avait un talus donc il n'était pas complètement renversé non plus, raconte le maire Joël Ségot. Plus de peur que de mal, les enfants étaient déjà sortis du bus par leurs propres moyens et ensuite ils sont allés au stade où se déroule le tournoi de rugby." Quand le maire s'est rendu sur place, il y avait déjà les pompiers, le Samu et les gendarmes. Un tournoi de rugby pour des jeunes se déroule ce samedi à la Plaine des Sports. "D'après ce que j'ai pu entendre, pas de panique apparemment chez eux, ils avaient hâte de regagner le stade pour pouvoir faire leur tournoi. Les accompagnateurs ont très bien géré et se sont montrés rassurants. Pas de blessé, c'est le principal." Joël Ségot salue la réactivité des secours dans cette intervention.