Un nouveau caillassage de bus ce mardi après-midi dans le quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux, près d'Angoulême. Des faits qui se répètent. La société STGA, qui gère le trafic urbain, ne dessert plus depuis une dizaine de jours le secteur à partir de 17h. Le trafic devait reprendre ce soir.

Soyaux, France

Un nouveau caillassage de bus, ce mardi après-midi, dans le quartier du Champ-de-Manoeuvres à Soyaux, en Charente.

Encore une fois, c'est la ligne 6 qui est visée. Un projectile a été lancé sur un bus, vers 14h, heureusement sans faire de blessés.

La circulation des bus a été immédiatement déviée du Champ-de-Manoeuvres jusqu'à la fin du service, ce soir.

Cette ligne 6 a déjà été la cible de 4 attaques ces deux derniers mois... Le pare-prise d'un conducteur a été touché par un projectile; un autre jour, c'est une vitre latérale qui a été brisée par une pierre plus grosse qu'un poing.

Résultat, la direction de la STGA (la compagnie de bus du Grand Angoulême) a dévié le trafic depuis 10 jours, tous les soirs après 17h.

Il devait reprendre justement ce soir...

La STGA et le comité d'hygiène et de sécurité vont se réunir pour voir ce qu'ils vont faire dans les prochains jours, si les bus doivent continuer à être déviés.