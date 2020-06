Un buste du général de Gaulle recouvert de peinture et tagué à Hautmont

Un buste du général de Gaulle installé à Hautmont, près de Maubeuge, a été découvert tagué avec la mention "escalavagiste" et recouvert de peinture dimanche soir. Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand demande des "sanctions fortes".

C'est un adjoint au maire de Hautmont qui a donné l'alerte. Un buste du général de Gaulle de la commune proche de Maubeuge a été tagué et recouvert de peinture orange dans la soirée du dimanche 14 juin. La mention "esclavagiste" était inscrite au dos de la statue, ainsi que dans une autre rue de la ville. Un événement qui survient après plusieurs dégradations similaires de statues au Royaume-Uni ou en Belgique, en parallèle de manifestations mondiales contre le racisme.

La mairie a décidé de déposer plainte, une enquête est donc ouverte. Pour le maire Les Républicains de Hautmont, Joël Wilmotte, c'est un acte "déplorable, une injure à la mémoire d'un homme illustre qui a libéré la France et qui en a porté les valeurs". Le président de la région Hauts-de-France a également réagi sur Twitter. Xavier Bertrand dénonce une "vandalisation scandaleuse". Il appelle notamment à de fortes sanctions.

"L'Etat doit sévir"

Dans un communiqué, le député Rassemblement national du Nord Sébastien Chenu demande lui une réaction de la part de l'Etat. "En laissant faire ce genre de choses, l'Etat valide de facto le révisionnisme et l'altération de notre identité souhaités notamment par certains mouvements indigénistes", affirme-t-il. "Les auteurs de ces dégradations doivent être identifiés, appréhendés et sanctionnés car, en s'attaquant à nos symboles nationaux, c'est à la République et au peuple qu'ils s'en prennent."