Deux remorques de camions ont été volées dans le Bouches-du-Rhône. L'enquête a permis de localiser la marchandise volée à Agde (Hérault) estimée à plus de 100.000 euros. Cinq personnes ont été arrêtées jeudi 10 octobre.

Un butin de plus de 100.000 euros retrouvés par les policiers d'Agde

Les policiers d'Agde on été alertés par leurs collègues de Pennes-Mirabeau (illustration)

Agde, France

Les policiers d'Agde ont mis la main sur un véritable butin le jeudi 10 octobre, estimé à plus de 100.000 euros. Il provient du vol de deux remorques de poids-lourds commis à Pennes-Mirabeau (Bouches-du-Rhône) quelques jours plus tôt. Ce sont d'ailleurs les policiers de Pennes Mirabeau qui ont alerté leurs collègues d'Agde. Ils avaient toutes les raisons de penser que les 76 palettes dérobées étaient stockées dans un entrepôt de la commune.

Vérifications faites, les policiers héraultais ont arrêté trois personnes dans cet entrepôt avant de les placer en garde à vue. Et ils ont retrouvé la quasi-totalité des marchandises diverses et variées volées. Marchandises évaluées à plus de 100.000 euros qui ont pu être rendue à leur propriétaire. Deux autres personnes ont été arrêtées. Tous les cinq ont reconnu avoir participé au déchargement des remorques, ils ont été laissé libres. De leur côté, les policiers de Pennes-Mirabeau sont parvenus à identifier les voleurs.

Le parquet de Béziers s'est dessaisi au profit de celui de Marseille.