Ce jeudi 10 décembre, à quelques heures d'intervalle, un cabinet d'avocat et l'office d'un notaire, situés à Châteauroux, à quelques centaines de mètres de distance, ont tous deux été victimes d'un vol.

Un cabinet d'avocat et un officier notarial victimes de vol à Châteauroux

Un cabinet d'avocat et un office notarial castelroussins victimes de vols le même après-midi à quelques heures d'intervalle. Ce jeudi 10 décembre, tandis qu'elle était au Palais de Justice de Châteauroux, Me Gomot-Pinard a vu son cabinet rue Lescaroux visité par un ou des malfaiteurs. La mère de l'avocate était alors sur place, mais dans une autre pièce. Le ou les voleurs sont repartis avec son sac à main qui contenant la caisse du cabinet, soit près de 1.000 euros en liquide, et des bijoux de famille. Une plainte a été déposée.

Quelques heures plus tard semble-t-il, des malfaiteurs ont cassé un carreau pour entrer par effraction dans une étude notariale avenue des Marins. Ils ont dérobé du matériel informatique et de l'électroménager. Là aussi, une plainte a été déposée.