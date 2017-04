Un cabinet de recrutement mandaté pour trouver un médecin au Grand-Pressigny

Le Grand-Pressigny, dans le sud-Touraine, confronté à la désertification médicale. L'un des deux médecins généralistes part en retraite. Bien conscient des difficultés pour trouver des candidats, la municipalité fait appel à un cabinet de recrutement.

La commune du Grand-Pressigny dans le sud de l'Indre-et-Loire a décidé d'employer les grands moyens pour remplacer l'un des deux médecins généralistes qui est parti à la retraite. Pour un montant de 20.000€, ce cabinet conseil doit non seulement dénicher la perle rare mais aussi accompagner le futur praticien dans son installation. Le Grand-Pressigny compte 980 habitants. Il y a encore des commerces de proximité, une pharmacie notamment, des infirmières libérales.

On a l'impression d'être impuissant. Avant, par exemple, il y avait un dentiste. Maintenant, il n'y en a plus. Une habitante du Grand-Pressigny

Anne-Marie Molinier est le deuxième médecin de la commune, installée là depuis trente ans. Elle récupère une partie de la clientèle de son confrère mais plus les années passent, plus elle pense à la retraite. "Dans quatre-cinq ans, peut-être. Ca va dépendre de la suite" explique-t-elle. Le problème du Grand-Pressigny, c'est que les médecins les plus proches se trouvent sinon à près de quinze kilomètres, à Ligueil et Descartes, mais ils sont déjà en surcharge de travail, de clientèle.

La solution du Grand-Pressigny passera peut-être par un praticien étranger. Il en existe déjà dans le sud-Touraine. Un Espagnol est par exemple installé à Yzeure-sur-Creuse. A Preuilly-sur-Claise, un Roumain était candidat mais l'Ordre des médecins a refusé car il ne parlait pas assez bien le français.