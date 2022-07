Entre 80 et 100 foyers du lieu-dit les Combes à Tocane-Saint-Apre ont été privés d'électricité pendant plusieurs heures ce jeudi 28 juillet après la chute d'un câble électrique. Il a provoqué un début d'incendie. 1.000 m2 ont été détruits.

Un câble électrique tombe et provoque un début d'incendie en Dordogne

Le courant est revenu vers 23h40 ce jeudi 28 juillet pour une centaine de foyers du lieu-dit les Combes à Tocane-Saint-Apre en Dordogne. L'électricité a été coupée vers 17h et pendant quatre heures environ à cause d'un câble. Il est tombé et il a également provoqué un début d'incendie. Selon les gendarmes, 1.000 carrés de broussailles ont été détruits.