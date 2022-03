Un cadavre de femme découvert au Grau-du-Roi

Le corps d'une femme d'une soixantaine d'années a été découvert mercredi au Grau-du-Roi (Gard). S'agit-il ou non d'une mort naturelle ? Devant cette interrogation, l'enquête de la justice ouverte aussitôt a depuis été modifiée en enquête criminelle pour disposer de davantage de moyens de recherche.

A priori, rien de particulier ne distingue cette femme d'une soixantaine d'années, selon la justice. Inconnue des services de police, elle a été retrouvée morte dans son appartement du Grau-du-Roi mercredi 2 mars. Une femme morte depuis déjà plusieurs jours. Une première enquête a été lancée aussitôt en recherche des causes de la mort, une autopsie a eu lieu jeudi 3 mars et n'a pas permis d'aboutir à un résultat certain. Aussi la justice a requalifié cette recherche en enquête criminelle. Cela ne veut pas forcément dire que la mort de cette femme est d'origine criminelle, la question est toujours posée. C'est un procédé pour permettre aux enquêteurs d'avoir davantage de moyens dans leurs recherches.