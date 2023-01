Un cadavre de sanglier découvert dans une poubelle avec le bracelet d'une société de chasse de Dordogne

Ce sont les agents du Symictom, le syndicat des déchets du pays de Gourdon dans le Lot, qui sont tombés sur la dépouille de l'animal. Comme l'indiquent nos confrères de La Dépêche , un cadavre de sanglier a été retrouvé dans un conteneur à déchets à Saint-Cirq-Madelon le 20 décembre dernier. C'est à la frontière avec la Dordogne.

Une société de chasse de Dordogne

"Ils ont basculé un conteneur dans le camion-benne, et c'est là qu'ils ont vu des déchets de sangliers : tête, viscères...", raconte Maryline Pons, la directrice du Symictom à France Bleu Périgord. Les agents de collecte sont tombés nez à nez avec le cadavre, emballé dans un sac poubelle qui s'était visiblement déchiré, au milieu des déchets ménagers.

Les agents ont pris des photos, et l'histoire se serait arrêtée là s'ils n'avaient pas également retrouvé un bracelet d'identification sur la dépouille du sanglier. Grâce au numéro du département, 24, le Symictom a pu remonter jusqu'à une société de chasse de Dordogne. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Contactée, la fédération de chasse de Dordogne dit ne pas avoir été informée de l'incident. Elle ne sait pas non plus de quelle société de chasse il s'agit.

Le Symictom rappelle que les conteneurs à déchets sont strictement réservés aux déchets ménagers. En Dordogne, il existe des conteneurs pour collecter les déchets de venaison.