Auxerre, France

Les secours ont été alertés vers 15h par un passant qu'un corps flottait dans l'Yonne. Le corps a été sorti de l'eau par les pompiers plongeurs. Il s'agit de celui d'un homme.

Identité inconnue

La police nationale et un technicien en identification criminelle se sont rendus sur place. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes du décès et tenter d'établir son âge et son identité.