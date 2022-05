Un cadavre découvert dans le port de Capbreton, le parquet demande une autopsie

Un corps, visiblement celui d'un homme, a été découvert au petit matin dans le port de Capbreton. L'examen du corps n'a pas permis de l'identifier ce mardi matin et toutes les hypothèses sur les circonstances de la mort de cet homme restent ouvertes.

Le parquet de Dax demande une autopsie pour en savoir plus sur l'identité de la personne et les circonstances de sa mort.

Un pêcheur a découvert, vers 4h du matin ce mardi, un cadavre dans le port de Capbreton (Landes). L'examen du corps n'a pas permis de l'identifier mais, selon le parquet de Dax, il s'agirait d'un homme, là depuis plusieurs jours. Une autopsie a été demandée et confiée à l'institut médico-légal de Bordeaux.

La thèse du suicide privilégiée

Elle devrait permettre d'en savoir plus sur les circonstances de la mort de cet homme également. Les enquêteurs, la brigade de gendarmerie de Capbreton, n'excluent aucune hypothèse à ce stade : il pourrait s'agir d'un suicide (la thèse privilégiée) ou d'un accident, mais l'implication d'un tiers n'est pas non plus écartée.