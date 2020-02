Un cadavre découvert dans un appartement à Nantes

Le corps d'une femme d'une trentaine d'années a été découvert dans un appartement à Nantes. Les enquêteurs ont constaté des hématomes et des traces sur son visage.

A Nantes, un cadavre a été découvert lundi soir dans un appartement rue Linné, près de la place Général Mellinet. Sur place les enquêteurs ont trouvé le corps d'une femme d'une trentaine d'années. Elle gisait sur le sol avec des hématomes et des traces sur le visage. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes précises de sa mort. Une autopsie, dont on ne connait pas encore les résultats, a été pratiquée sur son corps.