Un cadavre découvert dans une maison à Lepuix, la piste du suicide privilégiée

Les pompiers du Territoire de Belfort ont découvert un cadavre dans la nuit de ce lundi 2 au mardi 3 mars, à Lepuix. Mobilisés vers 2h30 du matin, les gendarmes sont intervenus rue de la Charrière et ont placé la maison sous scellé. La victime est un homme de 49 ans, qui souffrait de troubles psychologiques et aurait mis fin à ses jours avec une arme blanche. Une autopsie a été demandée et l'enquête confiée à la brigade de Giromagny.

La maison est située rue de la Charrière, à Lepuix. © Radio France - France Bleu Belfort Montbéliard