Les élèves de Saint-Pée-sur-Nivelle ont trouvé le corps dans un cours d'eau. Ils étaient en sortie scolaire. On ne connaît pas l'identité de la victime. Ni d'ailleurs les causes de la mort. Le parquet de Bayonne a ordonné une autopsie.

Bidart - Erretegia, Bidart, France

C'est sur les hauteurs de la plage d'Erretegia, dans un vallon gorgé d'eau, que le corps de l'homme a été découvert. Il était environ dix heures et quart. Une découverte fortuite, par des élèves du lycée agricole de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui effectuaient une sortie organisée par le conseil départemental. Stupeur pour les élèves qui réalisaient des travaux pratiques dans le cadre de leur formation.

Ce sont les pompiers d'Anglet qui ont récupéré le corps. Le maire de Bidart, Emmanuel Alzurio, s'est rendu sur place également. Pour l'heure, on ne connait pas l’identité de la victime, ni les causes de la mort : suicide, accident, acte criminel, etc... Aucune piste n'est exclue par les enquêteurs.

Pour en savoir plus, et surtout pour identifier le corps, le parquet de Bayonne a ordonné une autopsie.