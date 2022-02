Un cadavre gisant depuis deux ans découvert à Valence dans un appartement

L'homme serait mort de causes naturelles selon les premières constatations. C'est un huissier qui est entré dans l'appartement en centre-ville de Valence vendredi après-midi qui l'a découvert.

Sans doute un drame de la solitude. Ce vendredi après-midi, un huissier intervient dans un appartement du quartier de la gare à Valence, l'occupant des lieux ne payant plus son loyer depuis environ deux ans. Assistés d'un serrurier et de deux témoins comme le veut la procédure, il pénètre dans le logement et découvre le cadavre desséché du locataire. Selon les premières constatations, celui-ci serait décédé depuis l'époque des impayés de mort naturelle.